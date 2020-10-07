Москва опять готовится к введению пропускного режима

Как пишет телеграм-канал Baza, подготовка к возвращению пропусков уже началась — сейчас сотрудники различных городских структур уже начали сдавать свои данные, чтобы им оформили разрешение на передвижение по городу.

Это коснулось и сотрудников автомобильного сопровождения из управления делами президента. По данным источников канала, некоторые уже получили официальные документы с печатями и подписями, в которых требуют не препятствовать передвижению этих людей по городу из-за пандемии коронавируса.

Источник «Базы» в столичном ГИБДД добавил, что пока что окончательно решение не принято, но подтвердил, что такой вариант активно обсуждается в структурах. По его словам, решение о возвращении пропускного режима в Москве должно быть принято уже в ближайшие 14 дней.