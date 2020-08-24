12:22

Московским водителям отменили более 30 тысяч штрафов

Речь идёт о штрафах за езду с недействительными пропусками в период самоизоляции

© Агентство «Москва»
Лиза Будрина
В Москве водителям отменили около 32 тысячи пятитысячных штрафов за ошибки в цифровых пропусках, которые были введены в городе из-за пандемии коронавируса и действовали с 15 апреля по 9 июня 2020 года. Об отмене штрафов РИА «Новости» рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов подчеркнул, что все обращения об аннулировании штрафов «рассматриваются в индивидуальном порядке и только после этого выносится окончательное решение». Заммэра в очередной раз напомнил, что у столичных властей изначально не было цели «собрать как можно больше штрафов» за нарушение правил передвижения по городу в период самоизоляции.

Наличие пропуска проверяли с помощью дорожных камер, причём если данные автомобиля были внесены неверно, то пропуск автоматически аннулировался и водитель всё равно получал штраф в размере пяти тысяч рублей. Пешеходам также необходимо было оформить пропуск, штраф за его отсутствие составлял четыре тысячи рублей.

Первая волна массового аннулирования штрафов пришлась на середину мая: 18 мая отменили 133 таких постановления, ещё 534 штрафа аннулировали на следующий день. К 15 июня отменённых штрафов за некорректные пропуска насчитывалось уже более 14,6 тысячи.

Минюст в свою очередь признал меры, предпринятые в Москве, соразмерными угрозе пандемии коронавируса. К таковым относятся, в том числе, все указы мэра Сергея Собянина и нормативно-правовые акты столичного правительства.

Источник: РИА Новости