Москву вновь признали городом с самыми загруженным дорогами

Используемая при подготовке рейтинга методология учитывает не только время, проведённое водителями в пробках, и среднюю скорость движения в центре, но и расстояние, которое можно проехать за 30, 45 и 60 минут. Так, согласно отчету, московские автолюбители в 2018 году потеряли в пробках 210 часов. Средняя скорость движения при этом составила около 18 километров в час.
Топ-10 самых загруженных городов в мире в 2018 году
|Рейтинг
|Город
|Время в пробках
|Средняя скорость (км/ч)
|1
|Москва
|210
|18
|2
|Стамбул
|157
|16
|3
|Богота
|272
|11
|4
|Мехико
|218
|15
|5
|Сан-Паулу
|154
|16
|6
|Лондон
|227
|11
|7
|Рио-де-Жанейро
|199
|21
|8
|Бостон
|164
|18
|9
|Санкт-Петербург
|200
|18
|10
|Рим
|254
|13
Второе место в рейтинге занял Стамбул. Здесь водители проводят в пробках 157 часов, а средняя скорость движения составляет 16 километров в час. Третье место досталось столице Колумбии Боготе, где пробки отнимают 272 часа. Скорость движения при этом составляет 11 километров в час. Несмотря на столь серьезные проблемы с движением по совокупности показателей Богота тем не менее выглядит привлекательнее Москвы.
В конце 2017 года «Яндекс» опубликовал исследование загруженности основных московских дорог за последние пять лет. Выяснилось, что загруженность между Садовым и Третьим кольцом (ТТК) выросла, а ситуация внутри Садового кольца стала самой плохой за анализируемый период.