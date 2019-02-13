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10:40

Москву вновь признали городом с самыми загруженным дорогами

В среднем за год водители здесь проводят в пробках 210 часов

В рейтинге INRIX 2018 Global Traffic Scorecard, который ранжирует 200 городов из 38 стран по уровню загруженности дорог, Москва вновь заняла первое место. Пробки в российской столице оказались сильнее, чем в Стамбуле, Лондоне и Берлине.

Используемая при подготовке рейтинга методология учитывает не только время, проведённое водителями в пробках, и среднюю скорость движения в центре, но и расстояние, которое можно проехать за 30, 45 и 60 минут. Так, согласно отчету, московские автолюбители в 2018 году потеряли в пробках 210 часов. Средняя скорость движения при этом составила около 18 километров в час.

Топ-10 самых загруженных городов в мире в 2018 году
РейтингГородВремя в пробкахСредняя скорость (км/ч)
1Москва21018
2Стамбул15716
3Богота27211
4Мехико21815
5Сан-Паулу15416
6Лондон22711
7Рио-де-Жанейро19921
8Бостон16418
9Санкт-Петербург20018
10Рим25413
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Второе место в рейтинге занял Стамбул. Здесь водители проводят в пробках 157 часов, а средняя скорость движения составляет 16 километров в час. Третье место досталось столице Колумбии Боготе, где пробки отнимают 272 часа. Скорость движения при этом составляет 11 километров в час. Несмотря на столь серьезные проблемы с движением по совокупности показателей Богота тем не менее выглядит привлекательнее Москвы.

В конце 2017 года «Яндекс» опубликовал исследование загруженности основных московских дорог за последние пять лет. Выяснилось, что загруженность между Садовым и Третьим кольцом (ТТК) выросла, а ситуация внутри Садового кольца стала самой плохой за анализируемый период.

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