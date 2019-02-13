Москву вновь признали городом с самыми загруженным дорогами

Второе место в рейтинге занял Стамбул. Здесь водители проводят в пробках 157 часов, а средняя скорость движения составляет 16 километров в час. Третье место досталось столице Колумбии Боготе, где пробки отнимают 272 часа. Скорость движения при этом составляет 11 километров в час. Несмотря на столь серьезные проблемы с движением по совокупности показателей Богота тем не менее выглядит привлекательнее Москвы.

В конце 2017 года «Яндекс» опубликовал исследование загруженности основных московских дорог за последние пять лет. Выяснилось, что загруженность между Садовым и Третьим кольцом (ТТК) выросла, а ситуация внутри Садового кольца стала самой плохой за анализируемый период.