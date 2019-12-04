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14:33

Московские угонщики предпочитают японские внедорожники

«АльфаСтрахование» составила топ-10 самых угоняемых автомобилей в столице

Лиза Будрина
По данным «АльфаСтрахования», в 2019 году в Москве и Подмосковье чаще всего похищали Lexus LX, Land Rover Freelander и Toyota Land Cruiser, а недорогие корейские модели, такие как Hyundai Solaris и Kia Rio, напротив перестали котироваться у угонщиков.

В топ-10 по количеству угонов в январе-сентябре этого года вошли шесть японских кроссоверов и внедорожников, а также появился один новичок – Hyundai Santa Fe. Он закрепился на последней строчке рейтинга, которую в прошлом году занимал Nissan X-Trail. Полный список наиболее угоняемых моделей за три квартала 2019 года приведен в таблице ниже.

МодельЧастота угонов в январе-сентябре 2019 года в процентахМодельЧастота угонов в январе-сентябре 2018 года (в процентах)
1. Lexus LX0,69Lexus LX1,93
2. Land Rover Freelander0,45Hyundai Santa Fe1,93
3. Toyota Land Cruiser0,42Mazda CX-50,43
4. Toyota Land Cruiser Prado0,33Hyundai Solaris0,36
5. Toyota Camry0,30Toyota Land Cruiser0,35
6. Lexus NX0,26Toyota RAV40,29
7. Lexus RX0,25Kia Sportage0,25
8. Mazda CX-50,24Kia Rio0,24
9. Toyota RAV40,22Lexus NX0,23
10. Hyundai Santa Fe0,19Nissan X-Trail0,20

В компании отметили тенденцию, что в этом году популярностью пользуются модели, которые часто встречаются в транспортном потоке, и запчасти на которые труднодоступны – например, их нужно долго ждать. Этот фактор порождает повышенные спрос на детали на сером рынке.

Ранее на этой неделе столичная прокуратура поделилась информацией о том, владельцы машин каких марок чаще всего обращались с полицию с заявлением об угоне. Так, за 10 месяцев в Москве пропали 221 автомобиля Toyota, 156 экземпляров Kia и 140 Hyundai. В первую пятерку по угонам попали Mazda и Lexus, которые похищали 75 и 61 раз соответственно. В зоне риска также оказались модели Ford (53), Nissan (45), BMW (39) и Renault (39).