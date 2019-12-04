Московские угонщики предпочитают японские внедорожники

Ранее на этой неделе столичная прокуратура поделилась информацией о том, владельцы машин каких марок чаще всего обращались с полицию с заявлением об угоне. Так, за 10 месяцев в Москве пропали 221 автомобиля Toyota, 156 экземпляров Kia и 140 – Hyundai. В первую пятерку по угонам попали Mazda и Lexus, которые похищали 75 и 61 раз соответственно. В зоне риска также оказались модели Ford (53), Nissan (45), BMW (39) и Renault (39).