Московские угонщики предпочитают японские внедорожники

В топ-10 по количеству угонов в январе-сентябре этого года вошли шесть японских кроссоверов и внедорожников, а также появился один новичок – Hyundai Santa Fe. Он закрепился на последней строчке рейтинга, которую в прошлом году занимал Nissan X-Trail. Полный список наиболее угоняемых моделей за три квартала 2019 года приведен в таблице ниже.
|Модель
|Частота угонов в январе-сентябре 2019 года в процентах
|Модель
|Частота угонов в январе-сентябре 2018 года (в процентах)
|1. Lexus LX
|0,69
|Lexus LX
|1,93
|2. Land Rover Freelander
|0,45
|Hyundai Santa Fe
|1,93
|3. Toyota Land Cruiser
|0,42
|Mazda CX-5
|0,43
|4. Toyota Land Cruiser Prado
|0,33
|Hyundai Solaris
|0,36
|5. Toyota Camry
|0,30
|Toyota Land Cruiser
|0,35
|6. Lexus NX
|0,26
|Toyota RAV4
|0,29
|7. Lexus RX
|0,25
|Kia Sportage
|0,25
|8. Mazda CX-5
|0,24
|Kia Rio
|0,24
|9. Toyota RAV4
|0,22
|Lexus NX
|0,23
|10. Hyundai Santa Fe
|0,19
|Nissan X-Trail
|0,20
В компании отметили тенденцию, что в этом году популярностью пользуются модели, которые часто встречаются в транспортном потоке, и запчасти на которые труднодоступны – например, их нужно долго ждать. Этот фактор порождает повышенные спрос на детали на сером рынке.
Ранее на этой неделе столичная прокуратура поделилась информацией о том, владельцы машин каких марок чаще всего обращались с полицию с заявлением об угоне. Так, за 10 месяцев в Москве пропали 221 автомобиля Toyota, 156 экземпляров Kia и 140 – Hyundai. В первую пятерку по угонам попали Mazda и Lexus, которые похищали 75 и 61 раз соответственно. В зоне риска также оказались модели Ford (53), Nissan (45), BMW (39) и Renault (39).