Каждые пять лет количество машин в Москве увеличивается на миллион

Собянин считает, что проблему загруженности дорог можно решить, если развить в городе общественный транспорт. Причём он должен быть достаточно быстрым и комфортным, чтобы автомобилисты предпочли его личным машинам. Например, таковыми могут стать диаметры, с момента запуска которых ими воспользовались более 90 миллионов пассажиров.

В прошлом году сообщалось, что с 2010 года в Москве и Московской области количество автомобилей выросло с 5,7 до 7,7 миллиона, причём статистика учитывает только машины, зарегистрированные жителями столицы. По оценкам ЦОДД, ежедневно на улицы города выезжают около 3,2-3,6 миллиона автомобилей.