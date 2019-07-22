Названы самые медленные дороги Москвы

Кроме того, в перечень попали вылетные магистрали, которые зачастую загружены сильнее центра города: это Дмитровское и Щелковское шоссе, Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты. Кроме того, можно попасть в пробку на Садовом кольце.
Такие данные ЦОДД получил благодаря использованию интеллектуальной транспортной системы города, которая включает две тысячи камер телеобзора, более 3,7 тысячи детекторов и свыше двух тысяч комплексов фотовидеофиксации.
«Количество машин, которые проезжают по перечисленным дорогам, значительно превышают их пропускную способность. Поэтому утром по ним лучше выезжать в центр до 7:30, а вечером в область — после окончания часа пик», — заявили в ЦОДД.
По данным аналитиков INRIX, Москва занимает первое место в рейтинге самых загруженных городов мира. Так, в 2018 году столичные водители провели в пробках 210 часов, а средняя скорость движения потока составила около 18 километров в час. Следом за столицей России в списке идут Стамбул, Турция (второе место) и Богота, Колумбия (третье место).