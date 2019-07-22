Названы самые медленные дороги Москвы

Кроме того, в перечень попали вылетные магистрали, которые зачастую загружены сильнее центра города: это Дмитровское и Щелковское шоссе, Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты. Кроме того, можно попасть в пробку на Садовом кольце.

Такие данные ЦОДД получил благодаря использованию интеллектуальной транспортной системы города, которая включает две тысячи камер телеобзора, более 3,7 тысячи детекторов и свыше двух тысяч комплексов фотовидеофиксации.