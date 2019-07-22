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13:23

Названы самые медленные дороги Москвы

С наибольшей вероятностью можно попасть в пробку на вылетных магистралях города

© pixabay.com
В столичном Центре организации дорожного движения перечислили названия улиц, на которых в июле были зафиксированы самые сильные заторы. Медленнее всего поток движется по проспектам Вернадского и Андропова, шоссе Энтузиастов и Профсоюзной улице.

Кроме того, в перечень попали вылетные магистрали, которые зачастую загружены сильнее центра города: это Дмитровское и Щелковское шоссе, Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты. Кроме того, можно попасть в пробку на Садовом кольце.

Такие данные ЦОДД получил благодаря использованию интеллектуальной транспортной системы города, которая включает две тысячи камер телеобзора, более 3,7 тысячи детекторов и свыше двух тысяч комплексов фотовидеофиксации.

«Количество машин, которые проезжают по перечисленным дорогам, значительно превышают их пропускную способность. Поэтому утром по ним лучше выезжать в центр до 7:30, а вечером в область — после окончания часа пик», — заявили в ЦОДД.

По данным аналитиков INRIX, Москва занимает первое место в рейтинге самых загруженных городов мира. Так, в 2018 году столичные водители провели в пробках 210 часов, а средняя скорость движения потока составила около 18 километров в час. Следом за столицей России в списке идут Стамбул, Турция (второе место) и Богота, Колумбия (третье место).

Источник: ЦОДД