«Мафиозный» Alfa Romeo нашли брошенным в Москве

Доработкой машин для мафии, и не только, занималась итальянская Carrozzeria Marazzi. В отличие от заводских седанов, бронированные Alfetta были примерно на 600 килограммов тяжелее, так как под внешними панелями кузова размещались дополнительные вставки из листового металла, защищающие от выстрелов из пистолета патронами 45-го калибра, а на месте обычных стекол стояли двойные стеклопакеты.
Кроме того, на машины ставили систему пожаротушения, интерком для общения пассажира с водителем и безопасные шины Run Flat. При этом возросшая масса итальянцев не смущала. Под капотом бронированной Alfetta 2000 Blindata оставляли все тот же заводской «атмосферник» объемом 2,0 литра, развивающий 122 силы и 175 Нм момента (также был вариант мощностью 130 сил и 179 Нм) и работающий в паре с пятиступенчатой «механикой».
Как бронированный седан для мафии оказался в Москве, неизвестно. По данным блогеров, нашедших его, ещё 10 лет назад на машине ездили по городу, но сейчас она выглядит скорее брошенной. Весной этого года аналогичный автомобиль в хорошем состоянии и минимальным пробегом продали в США за 12 000 долларов (933 тысячи рублей), так что реставрировать Alfetta, судя по всему, даже не имеет смысла.