«Мафиозный» Alfa Romeo нашли брошенным в Москве

Как бронированный седан для мафии оказался в Москве, неизвестно. По данным блогеров, нашедших его, ещё 10 лет назад на машине ездили по городу, но сейчас она выглядит скорее брошенной. Весной этого года аналогичный автомобиль в хорошем состоянии и минимальным пробегом продали в США за 12 000 долларов (933 тысячи рублей), так что реставрировать Alfetta, судя по всему, даже не имеет смысла.