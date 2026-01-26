«Мосгортранс» начал тесты автобусов нового поколения

КамАЗ-4290 — это новый городской автобус среднего класса, выпуском которого занимается Нефтекамский автозавод. Машина оснащена четырёхцилиндровым двигателем объёмом 4,5 литра и шестиступенчатой автоматической коробкой. В продаже есть газовая и дизельная версия.

Citymax 12 (на фото) является представителем нового поколения машин Ликинского автобусного завода. В движение этот большой автобус приводит 360-сильный агрегат ЯМЗ-537. Важным плюсом 12-метровой модели является катафорезное грунтование кузова.

В свою очередь, 9-метровые Citymax 9 делает Павловский автобусный завод. Новинка имеет весьма необычную компоновку: за счёт двух широких дверей, расположенных внутри колёсной базы, скорость посадки пассажиров увеличена на 25%.