Опубликовано 17 марта 2026, 15:48
1 мин.

«Мосгортранс» объяснил, чем отличаются особые автобусы «Москва — область»

«Мосгортранс» закупил автобусы НефАЗ для маршрутов «Москва — область». В столицу пришли первые автобусы НефАЗ-5299, которые будут работать на маршрутах «Москва — область». В рамках этого проекта на пригородные маршруты начала выходить современная техника. Кроме того, предусмотрен монтаж новых остановок, обустройство выделенных полос, а также создание и реконструкция транспортных узлов.
Пригородный автобус НефАЗ-5299
© На маршруте | АСАУЛ Николай
Алексей Кованов
Главное отличие этих автобусов — в пригородной комплектации, которая выделяется улучшенным оснащением салона для дальних поездок. В первую очередь, это 36 мягких сидений, оборудованных ремнями безопасности.

В список оборудования также включены адаптивное освещение салона, система климат-контроля, специальные места для маломобильных пассажиров, велосипедов и детских колясок. Кроме того, в поездке можно зарядить смартфон.

В систему Московского транспорта до 2028 года планируется включить не менее 30% действующих пригородных маршрутов. В данный момент перевозчиком осваиваются северо-западное и западное направления.

Читайте на тему:

Между тем, в России обнаружили «гармошку» на базе «Газели». Автобус, получивший название «Пилигрим», в 2000 году сделали по заказу администрации Саратова.

Источник:Мосгортранс
