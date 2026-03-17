«Мосгортранс» объяснил, чем отличаются особые автобусы «Москва — область»
Главное отличие этих автобусов — в пригородной комплектации, которая выделяется улучшенным оснащением салона для дальних поездок. В первую очередь, это 36 мягких сидений, оборудованных ремнями безопасности.
В список оборудования также включены адаптивное освещение салона, система климат-контроля, специальные места для маломобильных пассажиров, велосипедов и детских колясок. Кроме того, в поездке можно зарядить смартфон.
В систему Московского транспорта до 2028 года планируется включить не менее 30% действующих пригородных маршрутов. В данный момент перевозчиком осваиваются северо-западное и западное направления.
