Московским водителям посоветовали не садиться за руль

«В ЦАО, СЗАО, САО и ЗАО — локальные ограничения движения. Если сегодня на машине, то планируйте поездки с учетом ограничений. Рекомендуем подождать и садиться за руль после 20:00, либо воспользоваться городским транспортом», – говорится в публикации

По данным канала, из-за локальных ограничений в настоящее время движение затруднено на МСД от МЦД «Лихоборы» до МКАД, на Ленинградском проспекте и Ленинградском шоссе от станции метро «Войковская» до Белорусского вокзала и на Садовом кольце от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка. В Дептрансе водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут, при этом учесть, что на автомобиле время в пути будет дольше обычного.

