Посмотрите на коллекционный советский фургон «Москвич-430»

Сохранившийся экземпляр «Москвича-430» после списания оказался в частных руках и был переоформлен в 1980-е годы. В 2006 году автомобиль отреставрировали до заводского состояния.
Фургон 1962 года выпуска относится к «поздним» версиям без перегородки, разделяющей грузовой отсек и кабину. У таких «четыреста тридцатых» была цельная боковина с вертикальной третьей стойкой, оригинальные задние двери и прямой водосточный желоб вдоль крыши. На грузовичках 1958-1961 годов профиль кузова был максимально унифицирован с седаном.
Фото: Скрин видео, Ретрорембаза 77
Технически грузовой фургон не отличался от легковых седанов: автомобиль приводил в движение «четыреста седьмой» мотор объёмом 1,36 литра и мощностью 45 лошадиных сил, коробка передач — трёхступенчатая «механика», привод — на заднюю ось. Паспортные характеристики позволяли грузить в «Москвич-430» до 250 килограммов при наличии водителя и пассажира. Вопреки инструкции на предприятиях фургончики сильно перегружали.
В линейке малотоннажных развозных грузовичков «Москвич-430» сменил «четыреста двадцать второй» фургон по прозвищу «Буратино». Преемником модели стал универсал с глухими боковинами «Москвич-434» — два месяца назад такой автомобиль в идеальном состоянии продавали за два миллиона рублей.