Посмотрите на коллекционный советский фургон «Москвич-430»

Сохранившийся экземпляр «Москвича-430» после списания оказался в частных руках и был переоформлен в 1980-е годы. В 2006 году автомобиль отреставрировали до заводского состояния.

Фургон 1962 года выпуска относится к «поздним» версиям без перегородки, разделяющей грузовой отсек и кабину. У таких «четыреста тридцатых» была цельная боковина с вертикальной третьей стойкой, оригинальные задние двери и прямой водосточный желоб вдоль крыши. На грузовичках 1958-1961 годов профиль кузова был максимально унифицирован с седаном.