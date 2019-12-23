Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
1:01

Посмотрите на коллекционный советский фургон «Москвич-430»

Лёгкий грузовичок чудом сохранился в частных руках

© Скрин видео, Ретрорембаза 77
Сергей Ильин
Блогеры YouTube-канала «Ретрорембаза 77» сделали обзор редкого цельнометаллического «Москвича» 1962 года выпуска. Трёхдверный развозной фургон выпускался с 1958-го по 1964 год, однако в свободную продажу такие машины не поступали, и большинство «четыреста тридцатых» были утилизированы на автобазах по истечении срока службы.

Сохранившийся экземпляр «Москвича-430» после списания оказался в частных руках и был переоформлен в 1980-е годы. В 2006 году автомобиль отреставрировали до заводского состояния.

Фургон 1962 года выпуска относится к «поздним» версиям без перегородки, разделяющей грузовой отсек и кабину. У таких «четыреста тридцатых» была цельная боковина с вертикальной третьей стойкой, оригинальные задние двери и прямой водосточный желоб вдоль крыши. На грузовичках 1958-1961 годов профиль кузова был максимально унифицирован с седаном.

>
Reload
1 / 5

Фото: Скрин видео, Ретрорембаза 77

Технически грузовой фургон не отличался от легковых седанов: автомобиль приводил в движение «четыреста седьмой» мотор объёмом 1,36 литра и мощностью 45 лошадиных сил, коробка передач — трёхступенчатая «механика», привод — на заднюю ось. Паспортные характеристики позволяли грузить в «Москвич-430» до 250 килограммов при наличии водителя и пассажира. Вопреки инструкции на предприятиях фургончики сильно перегружали.

В линейке малотоннажных развозных грузовичков «Москвич-430» сменил «четыреста двадцать второй» фургон по прозвищу «Буратино». Преемником модели стал универсал с глухими боковинами «Москвич-434» — два месяца назад такой автомобиль в идеальном состоянии продавали за два миллиона рублей.

Источник: Ретрорембаза 77