Раскрыта судьба кроссоверов «Москвич 5» российской сборки

По габаритам «Москвич 5» немногим крупнее «Москвича 3», обе модели оснащаются турбомоторами 1.5, но для «пятёрки» заявлена связка 184-сильного агрегата с 6-ступенчатым «роботом», знакомая по «Москвичу 6». Вероятно, на столичном предприятии поставили проект на паузу из-за возможной внутренней конкуренции между моделями. Ситуация, когда уже собранные машины не поступили в продажу и остались в корпоративном парке напоминает Lada X-Cross 5.