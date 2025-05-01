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Опубликовано 01 мая 2025, 12:12
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Раскрыта судьба кроссоверов «Москвич 5» российской сборки

Отечественный завод подтвердил выпуск ограниченной партии машин
Раскрыта судьба кроссоверов «Москвич 5» российской сборки. Столичный завод поделился официальным снимком новинки и заявил о выпуске нескольких сотен автомобилей. Однако в продаже «Москвичи 5» не появятся: кроссоверы отправятся в корпоративный парк для «испытаний в реальных условиях». По официальным данным, решение о запуске массового производства будет принято после тестов. Первая демонстрация «Москвича 5» состоялась летом 2023 года.
Раскрыта судьба кроссоверов «Москвич 5» российской сборки
© «Москвич»
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Прототип «Москвича 5» попался очевидцам на прошлой неделе, причём судя по идентификационному номеру кроссовер собрали в России. Столичный завод подтвердил факт серийного производства, а журнал «За рулём» показал парковку с новенькими машинами разных цветов. Ни по экстерьеру, ни по интерьеру отличий от исходного JAC Sehol X6 не ожидается.

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По габаритам «Москвич 5» немногим крупнее «Москвича 3», обе модели оснащаются турбомоторами 1.5, но для «пятёрки» заявлена связка 184-сильного агрегата с 6-ступенчатым «роботом», знакомая по «Москвичу 6». Вероятно, на столичном предприятии поставили проект на паузу из-за возможной внутренней конкуренции между моделями. Ситуация, когда уже собранные машины не поступили в продажу и остались в корпоративном парке напоминает Lada X-Cross 5.

Ближайшей новинкой «Москвича» станет флагманский кроссовер с индексом «8». Семиместный автомобиль появится в продаже до конца мая. По неофициальным данным, стартовая цена составит 2 990 000 рублей, а всего покупателям предложат три комплектации.

Источник:«Москвич»
Автор:Сергей Ильин
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