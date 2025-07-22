Дилер раскрыл стоимость нового «Москвича»Продажи семиместного кроссовера должны начаться в ближайшее время
Upd.: «Москвич» официально подтвердил, что продажи стартуют в ближайшее время. Завод также озвучил цены: от 2 980 000 рублей за базовую версию «Бизнес», 3 210 000 за «Техно» и 3 370 000 рублей за «Премиум».
Таким образом, если верить дилеру, самым дорогим в линейке флагманский «Москвич 8» не будет. Самая высокая цена — у электрического «Москвича 3е», который в версии 2024 года производства без скидок оценивается в 4 100 000 рублей. А максимальная рекомендованная цена за модель 2023 года, учитывая скидку по госпрограмме, — 3 025 000 рублей.
«Москвич 8», он же перелицованный JAC X8 Plus, — это среднеразмерный кроссовер с семиместным салоном. Ему обещаны 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, два 12,3-дюймовых экрана в салоне, аудиосистема с 12 динамиками и шесть подушек безопасности. Также в список оснащения войдут адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, парковочные датчики и камера заднего вида.
Помимо комплектаций «Бизнес» и «Премиум», у кроссовера будет средняя версия «Техно», но ее стоимость дилер не назвал.
Под капотом у «Москвича 8» — полуторалитровый турбомотор мощностью 174 лошадиные силы, работающий в тандеме с семидиапазонным «роботом». Привод только передний.
Помимо «Москвичей», экс-завод Renault в столице будет выпускать электрокары «Атом». К старту уже готовы зоны сварки кузовов, окраски, калибровки, тестирования и проверки качества. Пока там собирают тестовые образцы серии VC (Vehicle Check).