Дилер раскрыл стоимость нового «Москвича»

Таким образом, если верить дилеру, самым дорогим в линейке флагманский «Москвич 8» не будет. Самая высокая цена — у электрического «Москвича 3е», который в версии 2024 года производства без скидок оценивается в 4 100 000 рублей. А максимальная рекомендованная цена за модель 2023 года, учитывая скидку по госпрограмме, — 3 025 000 рублей.

«Москвич 8», он же перелицованный JAC X8 Plus, — это среднеразмерный кроссовер с семиместным салоном. Ему обещаны 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, два 12,3-дюймовых экрана в салоне, аудиосистема с 12 динамиками и шесть подушек безопасности. Также в список оснащения войдут адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, парковочные датчики и камера заднего вида.