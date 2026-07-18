Москвич бесплатно катает детей, подвергавшихся буллингу, на Mercedes-AMG

«Москвич бесплатно катает детей на Mercedes-AMG. Объявление нашли в Сети. Услуга только для тех, кому это действительно необходимо: особенному ребенку, которому нужны положительные эмоции, либо детям, подвергавшимся буллингу в школе», — отмечается в сообщении паблика «Москва 24» в соцсети VK.

Автор объявления заверил, что им движет только искреннее желание порадовать детей, подарить им эмоции, вдохновение и теплые воспоминания. Новостное сообщение о его объявлении вызвало живую реакцию пользователей Сети: под ним оставлено более 3,3 тыс. комментариев. Некоторые комментаторы предложили расширить круг лиц, которым адресовано предложение прокатиться.

«А учительницу, подвергшуюся буллингу в школе, покатаете?», — гласит один из комментариев.

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