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Опубликовано 18 июля 2026, 15:05
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Москвич бесплатно катает детей, подвергавшихся буллингу, на Mercedes-AMG

В Москве владелец Mercedes-AMG предложил прокатить детей, подвергавшихся буллингу. О необычной бесплатной услуге мужчина по имени Евгений сообщил в частном объявлении. Автор указал, что предложение актуально не для массовых поездок, а в исключительных обстоятельствах — для детей с особенностями развития, тяжелым медицинским диагнозом, а также для тех, кто подвергался буллингу в школе.
Кадр из объявления с автомобилем Mercedes-Benz
Кадр из объявления с автомобилем Mercedes-Benz
© "Авито"
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«Москвич бесплатно катает детей на Mercedes-AMG. Объявление нашли в Сети. Услуга только для тех, кому это действительно необходимо: особенному ребенку, которому нужны положительные эмоции, либо детям, подвергавшимся буллингу в школе», — отмечается в сообщении паблика «Москва 24» в соцсети VK.

Автор объявления заверил, что им движет только искреннее желание порадовать детей, подарить им эмоции, вдохновение и теплые воспоминания. Новостное сообщение о его объявлении вызвало живую реакцию пользователей Сети: под ним оставлено более 3,3 тыс. комментариев. Некоторые комментаторы предложили расширить круг лиц, которым адресовано предложение прокатиться.

«А учительницу, подвергшуюся буллингу в школе, покатаете?», — гласит один из комментариев.

Ранее в Кемеровской области депутат призвал водителей не сигналить людям с канистрами на АЗС.

Источник:Москва 24/VK
Автор:Михаил Лобачёв
Теги:
#Россия
#Дороги
#Mercedes-AMG
#Mercedes-Benz
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