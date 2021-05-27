Редчайший Москвич «Буратино» выставили на продажу по цене новой Toyota Camry

Фургон на базе модели Москвича-401 выпускали на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА) в период с 1949 по 1956 год. За семь лет производства с конвейера сошло более 11 тысяч экземпляров «Буратино», однако в свободную продажу они не поступали. Самым популярным местом работы таких грузовичков было Министерство связи СССР, где они использовались для перевозки почты и контейнеров с монетами для телефонов-автоматов.