Редкую машину выставили на продажу на сайте объявлений

Пульс

Москвич «Иван Калита» из гаража Лужкова оценили в 8 000 000 рублей

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4 июня 2018

На сайте «Юла» появилось объявление о продаже удлиненного седана Москвич «Иван Калита» 1999 года, в период правления Юрия Лужкова принадлежавшего гаражу правительства Москвы. Машина восстановлена в реставрационной мастерской КБ Смирнова и укомплектована списанным сигнально-громкоговорящим устройством, а также проблесковыми маячками. Цена — восемь миллионов рублей.

Обычные машины, за которые просят слишком дорого

В объявлении указано, что сотрудниками КБ Смирнова проделан «весь комплекс ремонтно-восстановительных работ» с полной разборкой машины. Состояние автомобиля оценивается как «коллекционное». По предварительной информации, таких седанов было выпущено всего 12 экземпляров.

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Выставленный на продажу Москвич «Иван Калита» укомплектован двухлитровым двигателем мощностью 145 лошадиных сил, механической коробкой передач и полным приводом. С таким набором седан может разгоняться максимум до 187 километров в час.

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У автомобиля полностью перешит салон, а сзади установлены экраны мультимедийной системы.

Ранее КБ Смирнова выставило на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга», построенный для Владимира Путина. Цена машины с пробегом 1000 километров составила 21 миллион рублей. Это один из трех экземпляров спецсерии, оснащенных «японским двигателем», автоматической КПП и хромированными литыми дисками.

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