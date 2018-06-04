Москвич «Иван Калита» из гаража Лужкова оценили в 8 000 000 рублей

На сайте «Юла» появилось объявление о продаже удлиненного седана Москвич «Иван Калита» 1999 года, в период правления Юрия Лужкова принадлежавшего гаражу правительства Москвы. Машина восстановлена в реставрационной мастерской КБ Смирнова и укомплектована списанным сигнально-громкоговорящим устройством, а также проблесковыми маячками. Цена — восемь миллионов рублей.

В объявлении указано, что сотрудниками КБ Смирнова проделан «весь комплекс ремонтно-восстановительных работ» с полной разборкой машины. Состояние автомобиля оценивается как «коллекционное». По предварительной информации, таких седанов было выпущено всего 12 экземпляров.

Выставленный на продажу Москвич «Иван Калита» укомплектован двухлитровым двигателем мощностью 145 лошадиных сил, механической коробкой передач и полным приводом. С таким набором седан может разгоняться максимум до 187 километров в час.

У автомобиля полностью перешит салон, а сзади установлены экраны мультимедийной системы.

Ранее КБ Смирнова выставило на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга», построенный для Владимира Путина. Цена машины с пробегом 1000 километров составила 21 миллион рублей. Это один из трех экземпляров спецсерии, оснащенных «японским двигателем», автоматической КПП и хромированными литыми дисками.