У «Москвича» появится новый кроссовер не на базе JAC

У «Москвича» появится новый кроссовер не на базе JACВместо JAC «донором» станет MG
MG HS — это среднеразмерный кроссовер, в длину достигающий 4655 миллиметров, а в ширину и высоту — по 1890 миллиметров при 2765-миллиметровой колесной базе. То есть, он крупнее «Москвича 3», но компактнее «Москвича 8».
В документах, с которыми удалось ознакомиться источнику, указано, что «Москвич» будет предложен с двумя моторами объемом 1.5 и 2.0 литра. Это еще один аргумент в пользу MG HS, который в Китае оснащают 1,5-литровым агрегатом на 172 лошадиные силы и двухлитровым на 231 силу. Первому положен семидиапазонный «робот», второму — автоматическая коробка передач. Привод исключительно передний.
В Китае MG HS продают с 24,6-дюймовым кластером из двух экранов и отсеком для беспроводной зарядки. В багажнике умещается от 507 до 1484 литров груза в зависимости от положения спинок второго ряда сидений.
Когда дебютирует «Москвич М70», пока неясно.
Интересно, что MG HS собирались продавать в России официально. Марка у нас представлена с апреля минувшего года, а сертификацией машин занимается фирма «Мир-Дистрибьютор».