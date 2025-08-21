У «Москвича» появится новый кроссовер не на базе JAC

Вместо JAC «донором» станет MG

«Москвич» готовит новую модель с другой китайской маркой. Согласно источнику портала «Китайские автомобили», столичный автозавод работает над новинкой под индексом М70. В выписке из реестра деклараций о соответствии указан и ее внутренний номер — AS33. Судя по нему, в основу следующего «Москвича» ляжет не привычный JAC, а модель марки MG, ныне принадлежащей китайскому концерну SAIC. В частности, номер совпадает с обозначением MG HS второго поколения.