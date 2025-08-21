Новости
Опубликовано 21 августа 2025, 08:41
У «Москвича» появится новый кроссовер не на базе JAC

Вместо JAC «донором» станет MG
«Москвич» готовит новую модель с другой китайской маркой. Согласно источнику портала «Китайские автомобили», столичный автозавод работает над новинкой под индексом М70. В выписке из реестра деклараций о соответствии указан и ее внутренний номер — AS33. Судя по нему, в основу следующего «Москвича» ляжет не привычный JAC, а модель марки MG, ныне принадлежащей китайскому концерну SAIC. В частности, номер совпадает с обозначением MG HS второго поколения.
MG HS
MG HS
© MG
Мария Руцкая
Мария Руцкая

MG HS — это среднеразмерный кроссовер, в длину достигающий 4655 миллиметров, а в ширину и высоту — по 1890 миллиметров при 2765-миллиметровой колесной базе. То есть, он крупнее «Москвича 3», но компактнее «Москвича 8».

MG HS

© MG

В документах, с которыми удалось ознакомиться источнику, указано, что «Москвич» будет предложен с двумя моторами объемом 1.5 и 2.0 литра. Это еще один аргумент в пользу MG HS, который в Китае оснащают 1,5-литровым агрегатом на 172 лошадиные силы и двухлитровым на 231 силу. Первому положен семидиапазонный «робот», второму — автоматическая коробка передач. Привод исключительно передний.

В Китае MG HS продают с 24,6-дюймовым кластером из двух экранов и отсеком для беспроводной зарядки. В багажнике умещается от 507 до 1484 литров груза в зависимости от положения спинок второго ряда сидений.

Когда дебютирует «Москвич М70», пока неясно.

Интересно, что MG HS собирались продавать в России официально. Марка у нас представлена с апреля минувшего года, а сертификацией машин занимается фирма «Мир-Дистрибьютор».