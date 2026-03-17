«Москвич» поднял цены на свой самый дешевый кроссовер

Повышение цен на «Москвич 3» в зависимости от комплектации составило от 2,97% до 3,14%. Базовая версия «Стандарт Плюс Телематика MY26» с механической коробкой передач теперь стоит 2,01 млн рублей, что на 58 тыс. рублей дороже предшественника.

Аналогичная комплектация «Москвич 3» с вариатором оценивается в 2,10 млн рублей (плюс 64 тыс. рублей), а топовая версия «Комфорт Телематика MY26» с вариатором подорожала на 65 тыс. рублей — до 2,24 млн рублей.

Все версии «Москвича 3» оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 лошадиных сил и передним приводом.

В стоимость автомобилей 2026 года с приставкой MY26 уже включена оплата на три года телематических сервисов «Мой Москвич» и «М-Контроль», позволяющих дистанционно следить за состоянием машины и управлять некоторыми функциями.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая.