Москвич пожаловался в Конституционный суд на утильсбор

По данным газеты «Ведомости», спор возник вокруг автомобиля Kia Mohave 2020 года выпуска. Предварительный договор на его покупку мужчина заключил еще в октябре 2023 года. Машина прибыла на таможню в Киргизии, а затем была доставлена покупателю в Москву. В феврале 2024-го на нее оформили необходимые документы — свидетельство о безопасности конструкции и электронный паспорт. Однако уже в марте таможня в Одинцово начислила владельцу полную сумму утильсбора, посчитав, что он утратил право на льготу.

Водитель настаивает, что ввозил автомобиль для личного пользования и рассчитывал на минимальную ставку. Суть его претензий к постановлению правительства № 1291 сводится к тому, что новые правила, ужесточающие порядок расчета сбора, не должны применяться к сделкам, заключенным до их введения. По мнению заявителя, это нарушает принцип равенства перед законом, право собственности и другие конституционные нормы.

Как поясняют юристы, проблема носит массовый характер. Пока машина находилась в пути из стран ЕАЭС (особенно из Киргизии и Казахстана), правила уплаты утильсбора для физлиц менялись несколько раз. В результате те, кто оформил документы уже после вступления нововведений в силу, лишались льготного коэффициента и получали начисления уже по коммерческой ставке.

В Федеральной таможенной службе подчеркивают, что льготный коэффициент применяется не автоматически, а зависит от соблюдения всех критериев ввоза для личного пользования.

