Раскрыто количество проданных «Москвичей»

Стало известно, какие «Москвичи» продаются лучше, а какие хуже

Стало известно, сколько машин удалось продать «Москвичу» в мае. Из статистики продаж «Москвичей» за май 2024 года следует, что чаще всего россияне выбирают кроссовер с индексом 3, а вот другие модели (включая электрический «Москвич 3е») покупают значительно реже. Согласно данным «Автостата», за прошлый месяц было реализовано 1750 автомобилей, включая почти 200 лифтбеков и около 140 электромобилей «Москвич 3е». По итогам 2024 года «Москвич» рассчитывает увеличить продажи на 75 процентов по сравнению с 2023-м.