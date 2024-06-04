Раскрыто количество проданных «Москвичей»Стало известно, какие «Москвичи» продаются лучше, а какие хуже
Продажи возрожденной отечественной марки в начале года росли: в январе продали примерно 700 машин, в феврале — чуть больше тысячи, а в марте — почти три тысячи. Затем наметился спад: 2,2 тысячи автомобилей в апреле и 1,75 тысячи в мае. Драйвером продаж остается модель «Москвич 3», хуже дела обстоят у его электрической версии 3е и лифтбека «Москвич 6», которые расходятся в количестве нескольких сотен штук, а то и меньше.
В начале лета «Москвич 3» отметился подорожанием: изменились цены на все комплектации модели 2024 года выпуска. Вне зависимо от уровня оснащения кроссовер прибавил 35 тысяч рублей, и теперь его стоимость лежит в диапазоне от 1 690 000 до 1 900 000 рублей без учета скидок. Со скидками же модель можно купить за 1 590 000−1 766 000 рублей.
Самое главное нововведение мая — это переход столичного предприятия на производство полного цикла. Таким образом, «Москвич» стал первым автозаводом в стране, оставленным зарубежной компанией (а именно Renault), который смог освоить сварку, окраску кузовов, а также внедрить усиленное антикоррозийное покрытие.