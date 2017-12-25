У автомобиля сохранилась заводская пленка на сиденьях

Пульс

Найден 25-летний «Москвич-2141» без пробега

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25 декабря 2017

В Харьковской области нашли так называемую «капсулу времени» – хэтчбек «Москвич-2141» образца 1992 года, пробег которого при первом обнаружении автомобиля составлял 161 километр. Историю машины рассказал пользователь портала Drive2 с ником Roma-Urraco.

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Первыми владельцами «Москвича» являлась семья председателя колхоза – государство разрешило приобрести автомобиль без очереди в качестве поощрения за рекордный надой молока. У этой семьи в гараже в то время уже была «Нива» и ВАЗ-2106.

Последние 25 лет «Москвич» хранился в сухом гараже. У машины осталась заводская пленка на сиденьях, инструкция по эксплуатации, часть сервисной книжки, фирменные пластиковые колпаки на диски и комплект передних брызговиков. Кроме того, у машины никогда не открывалась правая задняя дверь – сохранилась свинцовая пломба со штампом «АЗЛК».

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Фото с сайта drive2.ru/users/roma-urraco

Фото с сайта drive2.ru/users/roma-urraco

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Хэтчбек оснащен 71-сильным двигателем УЗАМ-331.10, который позволяет набирать сто километров в час за 19 секунд.

Ранее также стало известно о продаже коллекции 12 российских машин, которые почти не ездили по дорогам, и о находке ВАЗ-21093 1990 года выпуска без пробега.

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Фото с сайта drive2.ru/users/roma-urraco
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