Найден 25-летний «Москвич-2141» без пробега

В Харьковской области нашли так называемую «капсулу времени» – хэтчбек «Москвич-2141» образца 1992 года, пробег которого при первом обнаружении автомобиля составлял 161 километр. Историю машины рассказал пользователь портала Drive2 с ником Roma-Urraco.

Первыми владельцами «Москвича» являлась семья председателя колхоза – государство разрешило приобрести автомобиль без очереди в качестве поощрения за рекордный надой молока. У этой семьи в гараже в то время уже была «Нива» и ВАЗ-2106.

Последние 25 лет «Москвич» хранился в сухом гараже. У машины осталась заводская пленка на сиденьях, инструкция по эксплуатации, часть сервисной книжки, фирменные пластиковые колпаки на диски и комплект передних брызговиков. Кроме того, у машины никогда не открывалась правая задняя дверь – сохранилась свинцовая пломба со штампом «АЗЛК».

Хэтчбек оснащен 71-сильным двигателем УЗАМ-331.10, который позволяет набирать сто километров в час за 19 секунд.

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