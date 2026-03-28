Москвичи стали реже покупать новые автомобили

«Лидер здесь Haval, на долю которого приходится 11,6% рынка. На втором месте Geely (8,4%), а следом идет новый бренд Tenet (8,1%), который замещает продажи Chery. Четвертая позиция у Belgee (7,3%). Замыкает пятерку тольяттинская Lada (7,1%). И то, благодаря не самой Москве, а области», — перечислил Целиков.

По его словам, за первые два месяца 2026 года в Москве и Московской области поставлено на учет 32,2 тыс. новых автомобилей. До 2022 года на долю столичного региона приходилось 23−24% зарегистрированных новых машин от общего числа новых машин, вставших на учет в России, но затем восстанавливался рынок московского региона медленно и терял свою долю. На данный момент доля регистраций машин в Москве и Московской области составляет 20%.

