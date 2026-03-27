Обновленный пикап Nissan Navara поступил в продажу с 8-ступенчатым «автоматом»

Пикап Nissan Navara получил крупную решетку радиатора и полностью светодиодную оптику с четырьмя линзами в каждой фаре. Габариты остались прежними: длина 5282 мм, колесная база — 3150 мм. Внутри — новое многофункциональное рулевое колесо и 10-дюймовый экран мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay. Автомобиль в максимальной комплектации получил передние кресла с обогревом и вентиляцией.

Для обновленного Navara доступен дизель 2.3 мощностью 166 л.с., а также бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 228 л.с. Оба работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-диапазонным «автоматом». У автомобилей в средней и максимальной комплектациях предусмотрена многорычажная подвеска вместо рессорной.