Москву сковали девятибалльные пробки из-за снегопада

Карта показывает, что наиболее сложная обстановка сложилась на основных магистралях: Третьем транспортном и Садовом кольцах, МКАД, а также на шоссе — Энтузиастов, Дмитровском и Каширском.

Власти Москвы рекомендовали жителям и гостям столицы отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада.

Госавтоинспекция Москвы призывает водителей учитывать погодные условия и соблюдать повышенную осторожность. Для экономии времени рекомендуется сегодня воспользоваться общественным транспортом, в частности метро, как самым надежным и быстрым способом передвижения.

Сотрудники ГИБДД осуществляют круглосуточный мониторинг дорожной ситуации и взаимодействуют со службами для оперативного реагирования. Особое внимание уделяется контролю за МКАД, скоростными магистралями, мостами и эстакадами. Автоинспекторы готовы оказать необходимую помощь всем участникам дорожного движения.

