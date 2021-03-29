Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире

В топ-5 самых дорогих автопроизводителей в мире, помимо Tesla, Toyota и Volkswagen, входят Daimler (90,8 миллиарда долларов) и General Motors (80,4 миллиарда долларов). На шестой строчке закрепился китайский BYD с капитализацией 68 миллиардов долларов — это самый большой показатель среди всех автопроизводителей из КНР.

При этом если сравнивать объемы выручки, то Tesla находится далеко не на первой строчке и даже не входит в первую десятку. Так, выручка американской марки за 2020 год составила 31,5 миллиарда долларов, и с таким результатом марка занимает 14 место. При этом средневзвешенный показатель роста выручки Tesla за три последних года составил 21,4 процента.

Лидерами по объемам выручки за прошлый год стали Volkswagen и Toyota, которым удалось заработать 254 и 249,4 миллиарда долларов соответственно. Следом идут Daimler (175,9 миллиарда долларов), Ford (127,1 миллиарда долларов) и GM (122,5 миллиарда долларов).