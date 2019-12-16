Один из самых роскошных домов на колесах в мире пустят с молотка

Владелец купил у друга трейлер Westcraft Capistrano Calypso 1950 года выпуска, чтобы полностью отреставрировать его. Этот дом на колесах — самый длинный и редкий из всей линейки марки Westcraft, одна высота потолков достигает почти двух метров.

К реставрационным работам он привлек целую команду специалистов во главе со Стивеном Батчером, одним из ведущих экспертов по восстановлению автомобилей. В общей сложности они потратили 11 лет на все работы. Он хотел не только вернуть трейлеру исторический вид, но и сделать его функциональным и комфортным с учетом современных возможностей и технологий.