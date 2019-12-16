Один из самых роскошных домов на колесах в мире пустят с молотка

Владелец купил у друга трейлер Westcraft Capistrano Calypso 1950 года выпуска, чтобы полностью отреставрировать его. Этот дом на колесах — самый длинный и редкий из всей линейки марки Westcraft, одна высота потолков достигает почти двух метров.
К реставрационным работам он привлек целую команду специалистов во главе со Стивеном Батчером, одним из ведущих экспертов по восстановлению автомобилей. В общей сложности они потратили 11 лет на все работы. Он хотел не только вернуть трейлеру исторический вид, но и сделать его функциональным и комфортным с учетом современных возможностей и технологий.
В интерьере преобладают дизайнерские решения ар-деко из 1930-х годов, но реставратор сумел органично вписать в него современные предметы. В салоне установлены телевизоры, множество скрытых USB-разъемов и розеток, модернизированная система водяного отопления и кондиционер с дистанционным управлением. При этом лампочки установлены не светодиодные, а оригинальные, хотя на их поиск было потрачено огромное количество времени.
В салоне также пришлось заменить почти половину деревянных элементов, каждый из которых изготавливали по индивидуальному заказу. После установки их покрыли четырьмя слоями лака, шлифуя перед каждым новым слоем. Кузов также сохранился в довольно неплохом состоянии — спустя столько лет без перекрашивания, окислились только 50 процентов корпуса.
Недавно в Японии прошел фестиваль домов на колесах, где был представлен самый маленький автодом в мире. Автор обзора смог почти полностью «обнять» автомобиль в длину, но при этом в салоне с условным комфортом могли разместиться разом четыре человека.