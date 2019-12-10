Посмотрите на самый маленький дом на колесах в мире

Модель AZ-MAX k-ai построена на базе автомобиля Daihatsu Hijet. Несмотря на компактные размеры (корреспондент ростом 187 сантиметров почти смог обнять автомобиль в длину), там могут разместиться сразу четыре человека.
Внизу расположен диван, который раскладывается в двухспальную кровать, съемный столик и небольшая панель, на которой установлен кран. Автомобиль оснащен мощной батареей (за счет нее автомобиль отапливается даже без запущенного мотора) и баком с водой — в салоне крошечного автодома есть даже кран.
Крыша поднимается, за счет чего среднестатистический японец может «ходить» по салону автодома в полный рост. Также у второго яруса есть выдвижной матрас, на котором могут разместиться еще два человека.
Несмотря на скромную длину, привод у автодома может быть как передний, так и полный. Объем мотора меньше литра — всего 660 «кубов».
Стоит такой дом на колесах в пересчете на рубли около 1,6 миллиона рублей. Более дешевым аналогом для российского рынка является автодом на базе Lada Granta, которая предлагается по цене от 1 150 000 рублей. Отечественный вариант длиннее японского на метр и оснащен душевой и туалетом.
Источник: Youtube / 808