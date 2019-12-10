Посмотрите на самый маленький дом на колесах в мире

Крыша поднимается, за счет чего среднестатистический японец может «ходить» по салону автодома в полный рост. Также у второго яруса есть выдвижной матрас, на котором могут разместиться еще два человека.

Несмотря на скромную длину, привод у автодома может быть как передний, так и полный. Объем мотора меньше литра — всего 660 «кубов».

Стоит такой дом на колесах в пересчете на рубли около 1,6 миллиона рублей. Более дешевым аналогом для российского рынка является автодом на базе Lada Granta, которая предлагается по цене от 1 150 000 рублей. Отечественный вариант длиннее японского на метр и оснащен душевой и туалетом.

Источник: Youtube / 808