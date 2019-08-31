Ford Mustang сделают мощным, как Bugatti

С пакетом Venom 1200 Ford Mustang получает мощность в 1200 лошадиных сил и 1356 Н·м крутящего момента. Для этого мотор оборудуют более производительным нагнетателем, доработанной системой впрыска, усиленными поршнями и шатунами, новым интеркулером и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.

Заодно в Hennessey перенастроят и семиступенчатый «робот», чтобы он мог справиться с возросшей мощностью. Снаружи 1200-сильный «Мустанг» можно будет узнать по шильдикам и логотипу Hennessey, а также табличкам в салоне и моторном отсеке с порядковым номером и подписью главы ателье Джона Хеннесси.