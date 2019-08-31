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10:00

Ford Mustang сделают мощным, как Bugatti

Ателье Hennessey поделилось характеристиками спорткара Shelby GT500

Специалисты тюнингового ателье Hennessey из американского штата Техас похвастались, что могут сделать купе Ford Mustang Shelby GT500 ещё мощнее — в полтора раза.

Компания Ford называет новый спорткар Shelby GT500 самым мощным «Мустангом» в истории модели: его 5,2-литровый мотор V8 развивает 770 лошадиных сил и 847 Н·м крутящего момента.

Фирма предлагает клиентам три уровня доработки. С пакетом Venom 850 мощность двигателя можно поднять до 850 лошадиных сил, а крутящий момент до 983 Н·м. Пакет обновлений под названием Venom 1000 предлагает ровно тысячу лошадиных сил и крутящий момент 1152 Н·м. Кроме того, «Мустанг» может быть таким же мощным, как Bugatti Veyron Super Sport!

С пакетом Venom 1200 Ford Mustang получает мощность в 1200 лошадиных сил и 1356 Н·м крутящего момента. Для этого мотор оборудуют более производительным нагнетателем, доработанной системой впрыска, усиленными поршнями и шатунами, новым интеркулером и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.

Заодно в Hennessey перенастроят и семиступенчатый «робот», чтобы он мог справиться с возросшей мощностью. Снаружи 1200-сильный «Мустанг» можно будет узнать по шильдикам и логотипу Hennessey, а также табличкам в салоне и моторном отсеке с порядковым номером и подписью главы ателье Джона Хеннесси.