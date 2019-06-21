В Гудвуде покажут электрокар с дизайном классического Ford Mustang

Электрокар дебютирует в следующем месяце на Фестивале скорости в Гудвуде. Согласно информации на сайте компании, модель уже доступна для заказа по цене от 300 тысяч фунтов стерлингов. Всего Charge Cars планирует выпустить 499 экземпляров, а первые поставки электромобилей клиентам начнутся в сентябре.

Электрический масл-кар в настоящее время разрабатывают и в России. В апреле этого года отечественная компания Aviar Motors поделилась фотографиями процесса создания «зеленого» спорткара Aviar R67: он построен на базе Tesla Model S и получил полностью карбоновый кузовов в стиле классического Ford Mustang. Ориентировочная стоимость такого автомобиля – 31 миллион рублей.