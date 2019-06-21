В Гудвуде покажут электрокар с дизайном классического Ford Mustang

В разработке электромобиля участвовали инженеры с опытом работы в McLaren, Jaguar Land Rover и формульной команде Williams. В компании Charge подошли к проекту с умом и прежде, чем приступить к созданию облика модели, приобрели лицензию на использование дизайна Ford Mustang 1967 года. Более того, электромобиль даже получил оригинальные кузовные панели.
Силовую установку разработали с нуля. Она включает четыре электромотора (по одному на колесо), которые суммарно выдают 476 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента. От нуля до 97 километров в час масл-кар разгоняется за 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 240 километров в час. Запас хода равен 322 километрам.
Электрокар дебютирует в следующем месяце на Фестивале скорости в Гудвуде. Согласно информации на сайте компании, модель уже доступна для заказа по цене от 300 тысяч фунтов стерлингов. Всего Charge Cars планирует выпустить 499 экземпляров, а первые поставки электромобилей клиентам начнутся в сентябре.
Электрический масл-кар в настоящее время разрабатывают и в России. В апреле этого года отечественная компания Aviar Motors поделилась фотографиями процесса создания «зеленого» спорткара Aviar R67: он построен на базе Tesla Model S и получил полностью карбоновый кузовов в стиле классического Ford Mustang. Ориентировочная стоимость такого автомобиля – 31 миллион рублей.