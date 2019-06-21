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12:59

В Гудвуде покажут электрокар с дизайном классического Ford Mustang

«Зеленый» масл-кар стал дебютной разработкой молодого британского стартапа

Лондонская компания Charge Cars анонсировала презентацию своего первого автомобильного проекта: электрического спорткара с кузовом в стиле Mk1 Mustang конца 60-х годов прошлого века.
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В разработке электромобиля участвовали инженеры с опытом работы в McLaren, Jaguar Land Rover и формульной команде Williams. В компании Charge подошли к проекту с умом и прежде, чем приступить к созданию облика модели, приобрели лицензию на использование дизайна Ford Mustang 1967 года. Более того, электромобиль даже получил оригинальные кузовные панели.

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Силовую установку разработали с нуля. Она включает четыре электромотора (по одному на колесо), которые суммарно выдают 476 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента. От нуля до 97 километров в час масл-кар разгоняется за 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 240 километров в час. Запас хода равен 322 километрам.

Электрокар дебютирует в следующем месяце на Фестивале скорости в Гудвуде. Согласно информации на сайте компании, модель уже доступна для заказа по цене от 300 тысяч фунтов стерлингов. Всего Charge Cars планирует выпустить 499 экземпляров, а первые поставки электромобилей клиентам начнутся в сентябре.

Электрический масл-кар в настоящее время разрабатывают и в России. В апреле этого года отечественная компания Aviar Motors поделилась фотографиями процесса создания «зеленого» спорткара Aviar R67: он построен на базе Tesla Model S и получил полностью карбоновый кузовов в стиле классического Ford Mustang. Ориентировочная стоимость такого автомобиля 31 миллион рублей.

Источник: Charge Cars
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