Эти марки стали самыми аварийными в 2024 году

Сервис сравнения цен страховок каско и ОСАГО bip.ru изучил, как изменился коэффициент бонус-малус (КБМ) у 1 миллиона 746 тысяч пользователей в 2024 году и сопоставил эти данные с аварийностью автомобильных марок, пишет Авто Mail. Выяснилось, что максимальная доля водителей с КБМ выше 1,76 в прошлом году была зафиксирована среди владельцев Datsun, Daewoo, Fiat, ВАЗ и Lifan.

Автомобилисты с КБМ водителя-новичка — 1,17 — чаще всего встречались среди владельцев Daewoo (20%), ВАЗ (16%) и Opel (14%). А наименее аварийными — это водители с минимальным значением КБМ 0,46 — в 2024 году оказались автомобилисты, которые владеют машинами УАЗ, SsangYong, Great Wall, Haval и Land Rover.