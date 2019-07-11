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18:56

Байкера оштрафовали за рекордное превышение скорости на МКАД

С открытия мотосезона дорожные камеры зафиксировали более 30 тысяч нарушений ПДД

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили о рекордном нарушении скоростного режима на мотоцикле: байкер разогнался под камерой до 193 километров в час.
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В ЦОДД предупредили водителей об опасности подобных нарушений и привели статистику, согласно которой с начала мотосезона на дорогах столицы было зафиксировано 173 ДТП с мотоциклами. В них погибли 11 человек, а еще 185 получили тяжелые травмы.

По данным организации, наиболее распространенными причинами дорожно-транспортных происшествий с мотоциклистами является нарушение установленного лимита скорости, а также невнимательность автомобилистов. Кроме того, аварии происходят из-за нарушений правил перестроения, очередности проезда и несоблюдения дистанции.

Ранее власти Москвы выложили в открытый доступ координаты всех камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения – всего их в списке 2476. Еще 438 точек для мобильных комплексов и 1200 стационарных камер насчитывается в Подмосковье.

Источник: ЦОДД
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