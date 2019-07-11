Байкера оштрафовали за рекордное превышение скорости на МКАД

В ЦОДД предупредили водителей об опасности подобных нарушений и привели статистику, согласно которой с начала мотосезона на дорогах столицы было зафиксировано 173 ДТП с мотоциклами. В них погибли 11 человек, а еще 185 получили тяжелые травмы.

По данным организации, наиболее распространенными причинами дорожно-транспортных происшествий с мотоциклистами является нарушение установленного лимита скорости, а также невнимательность автомобилистов. Кроме того, аварии происходят из-за нарушений правил перестроения, очередности проезда и несоблюдения дистанции.