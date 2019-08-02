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17:42

Посмотрите, что будет, если скрестить мотоцикл с грилем

Мобильный BBQ используют по назначению: пожарят на ней стейки для толпы байкеров

В Южной Дакоте пройдет ежегодный байк-фестиваль, одним из участников которого станет уникальный Indian Springfield Darkhorse с грилем Traeger Ironwood 885 вместо коляски. Владелец мото-гриля, Тор Дрейк, обещает приготовить обед другим мотоциклистам и накормить всех желающих.

Построенный на основе Indian Springfield Darkhorse мотоцикл отличается матово-черной окраской кузова и отсутствием хромированных элементов. Он оснащается двигателем объемом 116 кубических дюймов и фирменными дисками диаметром 16 и 19 дюймов. К его кузову прикреплены инструменты для готовки, в том числе лопатка для переворачивания мяса и щипцы, а также встроенный индикатор температуры. Гриль Traeger Ironwood 885 в свою очередь встроен в коляску и способен вместить 10 целых цыплят или семь ребрышек. Дрейк обещает дать скидку всем участникам фестиваля, которые приедут на байке той же марки.

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У Indian Springfield есть и другая интересная спецверсия под названием Jack Daniel's. Виски-байк был создан мастерской Klock Werks из Южной Дакоты. Он выкрашен в золотисто-коричневый, черный и серый цвета, отсылающие к процессу дистилляции продукции компании Jack Daniel's. Речь идет о том, что виски проходит очистку через кленовый уголь, после чего попадает в свежесобранные и обожженные дубовые бочки. На каждом байке имеется серебренная табличка с порядковым номером и выгравированная надпись «bottles and throttles don't mix», напоминающая об ответственном вождении.

В этом году виски-байк был выпущен ограниченной серией 177 экземпляров стоимостью 36 999 долларов каждый. Для сравнения, цены на обычный Springfield начинаются от 21 999 долларов.