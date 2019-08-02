Посмотрите, что будет, если скрестить мотоцикл с грилем

Построенный на основе Indian Springfield Darkhorse мотоцикл отличается матово-черной окраской кузова и отсутствием хромированных элементов. Он оснащается двигателем объемом 116 кубических дюймов и фирменными дисками диаметром 16 и 19 дюймов. К его кузову прикреплены инструменты для готовки, в том числе лопатка для переворачивания мяса и щипцы, а также встроенный индикатор температуры. Гриль Traeger Ironwood 885 в свою очередь встроен в коляску и способен вместить 10 целых цыплят или семь ребрышек. Дрейк обещает дать скидку всем участникам фестиваля, которые приедут на байке той же марки.