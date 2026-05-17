Опубликовано 17 мая 2026, 14:24
Мотор сзади: раритетную легковую Tatra выставили на продажу в России

В России выставили на продажу отреставрированную легковую Tatra. За автомобиль модели Т603 1971 года выпуска, прошедший восстановление, продавец просит 2,8 млн рублей. По утверждению продавца, после реставрационных работ седан прошел обкатку.
Tatra T603
Михаил Лобачёв
Владелец уверяет, что при восстановлении максимально соблюдалась заводская спецификация машины в стремлении привести ее в оригинальное состояние. Tatra находится на учете, проблем с документами у нее нет.

Заявленный пробег машины — 50 тыс. км, Tatra была перекрашена семь лет назад. Также обновлены хромированные детали. При этом есть и недоделки: например, сиденья и дверные карты не обтянуты, хотя сами они тоже прошли реставрационные процедуры.

Tatra T603 — представительский седан с заднемоторной компоновкой, модель выпускали в Чехословакии с 1956 по 1975 год. Сзади установлен 2,5-литровый двигатель V8 с воздушным охлаждением, который работает в паре с 4-ступенчатой «механикой». Длина автомобиля — 5065 мм, колёсная база — 2748 мм.

В России такие машины появляются в продаже крайне редко. Например, в 2020 году был обнаружен экземпляр 1949 года выпуска, который 35 лет не выезжал из гаража. Тогда за него просили 2,5 млн рублей.

