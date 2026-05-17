Мотор сзади: раритетную легковую Tatra выставили на продажу в России

Владелец уверяет, что при восстановлении максимально соблюдалась заводская спецификация машины в стремлении привести ее в оригинальное состояние. Tatra находится на учете, проблем с документами у нее нет.

Заявленный пробег машины — 50 тыс. км, Tatra была перекрашена семь лет назад. Также обновлены хромированные детали. При этом есть и недоделки: например, сиденья и дверные карты не обтянуты, хотя сами они тоже прошли реставрационные процедуры.

Tatra T603 — представительский седан с заднемоторной компоновкой, модель выпускали в Чехословакии с 1956 по 1975 год. Сзади установлен 2,5-литровый двигатель V8 с воздушным охлаждением, который работает в паре с 4-ступенчатой «механикой». Длина автомобиля — 5065 мм, колёсная база — 2748 мм.

В России такие машины появляются в продаже крайне редко. Например, в 2020 году был обнаружен экземпляр 1949 года выпуска, который 35 лет не выезжал из гаража. Тогда за него просили 2,5 млн рублей.

Ранее тюнинг-ателье Brabus рассекретило редкий седан Bodo.