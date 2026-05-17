Опубликовано 17 мая 2026, 10:07
Мотор в 1000 сил и карбоновый кузов: тюнинг-ателье Brabus рассекретило суперкар Bodo

Brabus превратил Aston Martin в карбоновый суперкар за миллион евро. Компания Brabus представила автомобиль, который ее основатель Бодо Бушман мечтал создать ещё при жизни. 1000-сильное купе Bodo будет выпущено тиражом в 77 штук, что отсылает к году основания компании — 1977. В качестве основы для постройки Bodo взято купе Aston Martin Vanquish, но после глубокого тюнинга исходник невозможно узнать.
Михаил Лобачёв
Купе Brabus Bodo — не просто очередной тюнинг-проект на базе очередного мощного немецкого автомобиля. Это купе, названное в честь основателя компании Бодо Бушмана, построено с чистого листа по канонам «золотого века автомобилизма», но с внедрение современных технологий. Бодо Бушман, основавший Brabus в 1977 году и ушедший из жизни в 2018-м, всегда хотел построить большое купе. Теперь его команда исполнила мечту.

Кузов купе полностью выполнен из высокопрочного углеволокна, да и аэродинамической проработкой специалисты Brabus занимались всерьез: максимальная скорость машины достигает 360 км/ч. Радиаторная решётка получила 13 вертикальных планок, а под задним стеклом размещен шильдик с цифрами 77, в честь года основания компании. Задний спойлер выдвигается автоматически в несколько этапов в зависимости от скорости.

Под капотом — 5,2-литровый V12 с двумя турбинами, который выдает 1000 л.с. при 6400 об/мин и 1200 Нм крутящего момента. Динамика соответствующая: до 100 км/ч заднеприводное купе выстреливает за 3 секунды.

Купе с посадочной формулой 2+2 обули в 21-дюймовые кованые диски Monoblock Z-GT с шинами Continental SportContact 7 Force. Усилена и тормозная система. Интерьер отделан черной кожей и замшей с карбоновыми вставками. На дверных панелях вышита подпись Бодо Бушмана, а на спинках кресел — силуэт автомобиля. Всего немецкое тюнинг ателье планирует сделать 77 экземпляров, выпуская по 10−15 машин в год.

