Мотор в 1000 сил и карбоновый кузов: тюнинг-ателье Brabus рассекретило суперкар Bodo

Купе Brabus Bodo — не просто очередной тюнинг-проект на базе очередного мощного немецкого автомобиля. Это купе, названное в честь основателя компании Бодо Бушмана, построено с чистого листа по канонам «золотого века автомобилизма», но с внедрение современных технологий. Бодо Бушман, основавший Brabus в 1977 году и ушедший из жизни в 2018-м, всегда хотел построить большое купе. Теперь его команда исполнила мечту.

Кузов купе полностью выполнен из высокопрочного углеволокна, да и аэродинамической проработкой специалисты Brabus занимались всерьез: максимальная скорость машины достигает 360 км/ч. Радиаторная решётка получила 13 вертикальных планок, а под задним стеклом размещен шильдик с цифрами 77, в честь года основания компании. Задний спойлер выдвигается автоматически в несколько этапов в зависимости от скорости.

Под капотом — 5,2-литровый V12 с двумя турбинами, который выдает 1000 л.с. при 6400 об/мин и 1200 Нм крутящего момента. Динамика соответствующая: до 100 км/ч заднеприводное купе выстреливает за 3 секунды.