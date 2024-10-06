В России стартует чемпионат по мотогонкам Motoring

С 14 по 16 июня в Подмосковье пройдёт первый этап главного чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам Motoring 2024. Первые два дня будут отведены под тренировочные и квалификационные заезды. Ну, а 16 июня на автодроме Moscow Raceway состоится главная гонка. Гостей чемпионата ждут пять заездов с участием более 100 пилотов и 25 команд со всей России, выступления артистов и кавер-групп, диджей-сет на музыкальной сцене и многое другое.