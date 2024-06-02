Новый сезон REC открыт!

Посмотрите, как прошла первая в этом году гонка на выносливость

На подмосковном автодроме Moscow Raceway состоялось открытие нового сезона Российской серии гонок на выносливость REC 2024. Первый этап прошел в формате 4-часовой гонки, на старт вышли 26 экипажей в четырех разных классах. Как мы и ожидали, популярность российского «эндурэнса» растет: на трибунах собралось более пяти тысяч зрителей. И они получили всё, за чем приехали: и зрелище, и спортивную непредсказуемость итогов.