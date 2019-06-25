У BMW появился электромотоцикл будущего

В компании не приводят характеристики байка. Известно лишь то, что аккумулятор интегрирован в силовую структуру рамы. За охлаждение батарей и мотора отвечают мощные подвижные вентиляторы, которые меняют свое положение в зависимости от того, стоит Vision DC или движется.