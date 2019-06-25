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18:33

У BMW появился электромотоцикл будущего

Баварцы в будущем хотят перевести на электричество не только автомобили, но и мотоциклы

Компания BMW представила новое видение мотоцикла будущего – концепт получил название Motorrad Vision DC. С одной стороны электробайк сохранил характерные черты баварских моделей, а с другой, как говорят представители марки, дарит совершенно новые ощущения от вождения.
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В компании не приводят характеристики байка. Известно лишь то, что аккумулятор интегрирован в силовую структуру рамы. За охлаждение батарей и мотора отвечают мощные подвижные вентиляторы, которые меняют свое положение в зависимости от того, стоит Vision DC или движется.

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Никаких гарантий того, что этот проект в будущем станет серийным, пока нет. Дело в том, что переход на электричество является сложным шагом для компании, которая на протяжении века выпускает байки с двухцилиндровым двигателем Boxer.

При создании Motorrad Vision DC перед BMW стояла задача не только выпустить модель с нулевым уровнем выбросов, но и сохранить свой имидж. Глава отдела дизайна BMW Motorrad Эдгар Генрих полагает, что команда инженеров с этим справилась.

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