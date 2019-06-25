У BMW появился электромотоцикл будущего

В компании не приводят характеристики байка. Известно лишь то, что аккумулятор интегрирован в силовую структуру рамы. За охлаждение батарей и мотора отвечают мощные подвижные вентиляторы, которые меняют свое положение в зависимости от того, стоит Vision DC или движется.
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Никаких гарантий того, что этот проект в будущем станет серийным, пока нет. Дело в том, что переход на электричество является сложным шагом для компании, которая на протяжении века выпускает байки с двухцилиндровым двигателем Boxer.
При создании Motorrad Vision DC перед BMW стояла задача не только выпустить модель с нулевым уровнем выбросов, но и сохранить свой имидж. Глава отдела дизайна BMW Motorrad Эдгар Генрих полагает, что команда инженеров с этим справилась.