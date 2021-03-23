В Москве пройдет выставка мотоциклов, велосипедов и электротранспорта

В выставке примут участие марки Harley-Davidson, BMW, Bajaj, Yamaha, Kawasaki, Honda, Indian, Yacota, Avantis, BSE, Progasi, Mikilon, Zuum, Kriega, Interphone и «Урал». Кроме того, в ходе «Мотовесны» пройдет этап Чемпионата мира по кастомайзингу, а также соревнования по флэт-треку Motul In Dust We Trust (их организуют на специально подготовленной уличной площадке). Все желающие смогут принять участие в квесте от Департамента транспорта Москвы, главным призом в котором станет новый мотоцикл BMW.