Самый большой внедорожник Nissan приспособили для экстремального туризма

Компания Nissan представила экстремальную версию внедорожника Armada (американская версия Patrol), которую производителю помогали разрабатывать пользователи «Инстаграма» и «Фейсбука». Автомобиль, получивший название Mountain Patrol, показали публике на выставке Overland Expo WEST, проходящей в американском Флагстафе, штат Аризона.

Спецверсия «Армады», построенная в единственном экземпляре, получила силовые стальные бамперы, усиленные пороги, лифтованную внедорожную подвеску, выпускную систему Magnaflow и 17-дюймовые колесные диски с 35-ми зубастыми покрышками Nitto Ridge Grapplers.

Кроме того, у восьмиместного внедорожника теперь есть «кенгурятник» с лебедкой, запасное колесо за задней двери и багажник на крыше, где можно разместить раскладывающуюся четырехместную палатку, а также хранить спальные мешки, лестницу в сложенном состоянии и кемпинговые стулья.

В оснащение машины также вошла специализированная навигационная система Lowrance, радиостанция, съемные холодильник и морозильник, выдвижные ящики в багажнике для хранения мелочей. Есть у внедорожника и санд-траки, канистры для топлива, лопата и реечный домкрат Hi-Lift.

В движение «Армада» приводится 395-сильным восьмицилиндровым двигателем 5.6, работающим в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач.

В феврале этого года в Чикаго компания Nissan показала другую особую «Армаду» – Snow Patrol. Внедорожник получил лифтованную на 25 миллиметров подвеску спереди и на 51 миллиметр сзади, 20-дюймовые диски, а также силовые бамперы и экспедиционный багажник на крыше.