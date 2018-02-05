Большой внедорожник Nissan подготовили для тяжелого бездорожья
Компания Nissan подготовила для Чикагского автосалона спецверсию внедорожника Armada (на некоторых рынках продается под названием Patrol). Новинка, получившая название Snow Patrol, должна продемонстрировать возможности машины на тяжелом бездорожье. В частности, зимой.
Nissan Armada Snow Patrol отличается лифтованной на 25 миллиметров спереди и 51 сзади подвеской, 20-дюймовыми колесными дисками с 35-й «зубастой» резиной, дополнительной секции светодиодных огней, передним силовым бампером, стальной защитой порогов, а также девятитонной лебедкой и экспедиционным багажником на крыше.
Салон внедорожника обшит светлой кожей с серыми перфорированными вставками и синей прострочкой. Спинки сидений украшены логотипами Armada Snow Patrol.
Внедорожник оснащен 5,6-литровым атмосферным двигателем V8 семейства Endurance мощностью 395 лошадиных сил и 534 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семиступенчатой автоматической трансмиссией, также работающей в ручном режиме и режиме буксировки.
Еще одной «зимней» машиной, подготовленной Nissan для Чикаго, cтал гусеничний родстер 370Zki. Чтобы установить на автомобиль комплект лыж и гусениц American Track Truck, Inc, инженерам пришлось поднять кузов на 76 миллиметров и изменить точки крепления элементов подвески.