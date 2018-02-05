Nissan Armada получил лебедку и дополнительную светотехнику

Пульс

Большой внедорожник Nissan подготовили для тяжелого бездорожья

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5 февраля 2018

Компания Nissan подготовила для Чикагского автосалона спецверсию внедорожника Armada (на некоторых рынках продается под названием Patrol). Новинка, получившая название Snow Patrol, должна продемонстрировать возможности машины на тяжелом бездорожье. В частности, зимой.

Nissan Armada Snow Patrol отличается лифтованной на 25 миллиметров спереди и 51 сзади подвеской, 20-дюймовыми колесными дисками с 35-й «зубастой» резиной, дополнительной секции светодиодных огней, передним силовым бампером, стальной защитой порогов, а также девятитонной лебедкой и экспедиционным багажником на крыше.

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Салон внедорожника обшит светлой кожей с серыми перфорированными вставками и синей прострочкой. Спинки сидений украшены логотипами Armada Snow Patrol.

Внедорожник оснащен 5,6-литровым атмосферным двигателем V8 семейства Endurance мощностью 395 лошадиных сил и 534 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семиступенчатой автоматической трансмиссией, также работающей в ручном режиме и режиме буксировки.

Еще одной «зимней» машиной, подготовленной Nissan для Чикаго, cтал гусеничний родстер 370Zki. Чтобы установить на автомобиль комплект лыж и гусениц American Track Truck, Inc, инженерам пришлось поднять кузов на 76 миллиметров и изменить точки крепления элементов подвески.

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