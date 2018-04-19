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Пульс

Фанаты помогут «Ниссану» построить экстремальный туристический внедорожник

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19 апреля 2018

Американский офис Nissan попросил своих фанатов в социальных сетях помочь с подготовкой особой, туристической модификации внедорожника Armada (американская версия Patrol). Подписчики на аккаунты марки в Facebook и Instagram могут проголосовать за модель шин, дизайн экстерьера, а также предложить вариант установленного на крыше тента. Дебют внедорожника состоится через месяц на выставке Overland Expo WEST.

За основу автомобиля, получившего название «Горный патруль» (Mountain Patrol), взят Nissan Armada 2018 модельного года, оснащенный 5.6-литровым двигателем V8. Отдача агрегата составляет 395 лошадиных сил и 534 Нм крутящего момента. Коробка — семидиапазонный «автомат».

Производитель не приводит дополнительной информации о внедорожнике, но на эскизах видно, что он получит комплект завышения подвески, силовые бамперы, секции дополнительного освещения, шноркель, специальное крепление для экспедиционных канистр и набор антипробуксовочных траков.

Nissan Armada Snow Patrol

Nissan Armada Snow Patrol

Mountain Patrol станет второй особой модификацией Armada, представленной Nissan в этом году. Первая — Snow Patrol — дебютировала в феврале на автосалоне в Чикаго. «Зимний» Nissan Armada отличается лифтованной на 25 миллиметров спереди и 51 сзади подвеской, 20-дюймовыми колесными дисками с 35-й «зубастой» резиной и дополнительной секции светодиодных огней.

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