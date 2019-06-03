Студенты превратили Skoda Kodiaq в пикап

Над пикапом работала группа из 35 студентов шести разных специальностей. В общей сложности постройка машины заняла восемь месяцев. Перекройка кроссовера началась с усиления кузова, демонтажа крыши и создания новой задней панели кабины вместе с остеклением. Грузовую платформу Mountiaq оборудовали скрытым в подполе дополнительным отсеком и дверцей, двери кабины укоротили, переделали бамперы и пороги.
Дорожный просвет пикапа по сравнению с обычным Kodiaq увеличился на 10 сантиметров и теперь составляет 29 сантиметров. Колея за счет установки 17-дюймовых колес Rockstar II выросла на три сантиметра. В движение шоу-кар приводит бензиновый двухлитровый турбомотор, выдающий 190 лошадиных сил.
В оснащение машины также вошли шноркель, кенгурятник с лебедкой, блок дополнительного освещения на крыше, подсветка грузовой платформы и моторного отсека. В салоне Mountiaq появились спортивные сиденья с интегрированными подголовниками и вышитыми на них логотипами, а также точечная подсветка потолка в виде логотипа Skoda. Наконец, студенты заставили пикап зазвучать по-новому и оборудовали его 2000-ваттным усилителем и сабвуфером.
Ранее студенты училища Skoda неоднократно готовили уникальные проекты на базе серийных моделей. Среди них: кабриолет Skoda Karoq, двухместный Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback и электрической багги Citigo.