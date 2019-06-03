Студенты превратили Skoda Kodiaq в пикап

В оснащение машины также вошли шноркель, кенгурятник с лебедкой, блок дополнительного освещения на крыше, подсветка грузовой платформы и моторного отсека. В салоне Mountiaq появились спортивные сиденья с интегрированными подголовниками и вышитыми на них логотипами, а также точечная подсветка потолка в виде логотипа Skoda. Наконец, студенты заставили пикап зазвучать по-новому и оборудовали его 2000-ваттным усилителем и сабвуфером.