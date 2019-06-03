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14:49

Студенты превратили Skoda Kodiaq в пикап

Представлен шестой концепт, созданный учащимися технической школы Skoda

Компания Skoda представила шестой концепт, созданный студентами её технического училища. Им стал пикап Mountiaq, построенный на базе кроссовера Kodiaq. Исходной машине переделали кузов и увеличили дорожный просвет, а грузовую платформу оборудовали подсветкой.
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Над пикапом работала группа из 35 студентов шести разных специальностей. В общей сложности постройка машины заняла восемь месяцев. Перекройка кроссовера началась с усиления кузова, демонтажа крыши и создания новой задней панели кабины вместе с остеклением. Грузовую платформу Mountiaq оборудовали скрытым в подполе дополнительным отсеком и дверцей, двери кабины укоротили, переделали бамперы и пороги.

Дорожный просвет пикапа по сравнению с обычным Kodiaq увеличился на 10 сантиметров и теперь составляет 29 сантиметров. Колея за счет установки 17-дюймовых колес Rockstar II выросла на три сантиметра. В движение шоу-кар приводит бензиновый двухлитровый турбомотор, выдающий 190 лошадиных сил.

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В оснащение машины также вошли шноркель, кенгурятник с лебедкой, блок дополнительного освещения на крыше, подсветка грузовой платформы и моторного отсека. В салоне Mountiaq появились спортивные сиденья с интегрированными подголовниками и вышитыми на них логотипами, а также точечная подсветка потолка в виде логотипа Skoda. Наконец, студенты заставили пикап зазвучать по-новому и оборудовали его 2000-ваттным усилителем и сабвуфером.

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Ранее студенты училища Skoda неоднократно готовили уникальные проекты на базе серийных моделей. Среди них: кабриолет Skoda Karoq, двухместный Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback и электрической багги Citigo.

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