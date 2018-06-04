У модели сохранились задние двери и сиденья, но появился новый интерьер

Пульс

Студенты «Шкоды» построили кроссовер Karoq без крыши

Cb0cd8ffda44b689e434fef101d0bd32fc121f1a
4 июня 2018

Группа студентов технического училища Skoda представила свою последнюю работу — кросс-кабриолет на базе модели Karoq. Вседорожник не только лишился крыши, но и получил новый интерьер.

[Лучшие внедорожники без крыши](https://motor.ru/selector/opensuvs.htm)

Лучшие внедорожники без крыши

Несмотря на отсутствие крыши, у Skoda Karoq сохранились задние двери и второй ряд сидений. В переднем бампере кабриолета установлены два проектора, проецирующие на дорогу надписи Skoda. В компании заявляют, что прототип, построенный в единственном экземпляре, никогда не пойдет в серию — это всего лишь демонстрация навыков и знаний учащихся школы.

Динамические характеристики открытой модификации «Карока» не сообщаются. Обычный кроссовер, оснащенный таким же 1,5-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 150 сил, разгоняется до 100 километров в час за 8,4 секунды. Максимальная скорость машины составляет 204 километра в час.

Видео с YouTube-канала Skoda.

Ранее Skoda также сделала картонный Karoq с бассейном из шариков

Ранее студенты училища Skoda неоднократно готовили уникальные проекты на базе серийных моделей. Среди них: двухместный Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback и электрической багги Citigo.

Серийный кроссовер-кабриолет все же появится у материнской компании — Volkswagen. Новинку построят на базе модели T-Roc. Ее производство начнется в первой половине 2020 года.

Садись, пять

Самые интересные автомобильные проекты, разработанные студентами

Теги:
SkodaКроссоверыKaroq
Новости по теме
12 апреля 2018
Студенты сделают для «Шкоды» кроссовер-кабриолет
13 февраля 2018
Студенты разработали для Hyundai электрическое багги
10 января 2018
Skoda сделала картонный Karoq с бассейном из шариков
10 мая 2017
Студенты Бауманки разработают второй вариант спорткара «Крым»