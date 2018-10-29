Ford Edge ST приспособили для съемки автомобильных погонь

Вседорожник укомплектовали операторским краном с гиростабилизированной камерой и дистанционным управлением. Она позволяет снимать динамичные и остросюжетные сцены в фильмах, например, автомобильные погони, практические с любого ракурса. В общей сложности дополнительное оборудование, установленное на Ford Edge ST весит около 450 килограммов.
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«Заряженный» кроссовер получит усиленное шасси, пневматическую подвеску, более мощные тормоза и переоборудованный интерьер, где разместились дополнительные мониторы для слежения за картинкой, а также пульт управления краном и камерой.
Модификация Edge комплектуется 340-сильным битурбодвигателем V6 объемом 2,7 литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.