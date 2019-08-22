Toyota хочет возродить спорктар MR2 при помощи Porsche

Разумеется, пока что нет никаких подтверждений ни со стороны «Тойоты», ни со стороны Porsche. В интервью изданию AutoIndustriya Тада задали вопрос касательно будущего легендарного спорткара и того, с кем бы марка хотела сотрудничать по этому проекту. Он ответил, что для компании лучшим соавтором новой MR2 мог бы стать Porsche.

Конечно, это может быть лишь очередной шуткой от представителей японской марки. Но учитывая, что для Toyota совместные разработки с конкурентами в последнее время стали обычной практикой, а у Porsche есть колоссальный опыт в создании среднемоторых спорткаров, такой альянс выглядит вполне реально.