Новые Audi RS6, RS7 и RS Q8 форсировали до 1001 силы и 1250 Нм

Немецкая фирма Motoren Technik Mayer (MTM) более полугода работает над повышением производительности «заряженных» Audi — в феврале «битурбовосьмёрку» 4.0 сумели прокачать до 787 лошадиных сил и 1030 Нм крутящего момента, предложив двухлетнюю гарантию, а теперь сертифицированы и доступны к установке ещё три тюнинг-кита.
Фото: Motoren Technik Mayer
На первом уровне модернизация ограничивается перепрограммированием электронного блока управлением и настройкой топливной системы, на последующих необходима замена впускной и выпускной системы, а также турбонагнетателей.
Доработки не дешёвые: Stage I с форсировкой до 787 сил и 1030 Нм стоит 11 тысяч долларов (829 тысяч рублей), Stage II (810 сил и 1060 Нм) — 15,8 тысячи долларов (1,19 миллиона рублей), Stage III (963 силы и 1250 Нм) — 30 тысяч долларов (2,26 миллиона рублей), а прокачать до 1001 лошадиной силы RS6 Avant, RS7 Sportback или RS Q8 стоит около 44 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).
Motoren Technik Mayer
Известно, что 1001-сильные Audi RS6 Avant и RS7 Sportback способны ускориться с места до 100 километров в час за 2,8 секунды, а до 200 километров в час — за 8,2 секунды. Улучшение относительно 600-сильной базовой версии составляет 0,6 секунды и 3,8 секунды соответственно.
Внешних отличий форсированных Audi от «стоковых» RS может не быть вовсе, если только владелец не решит заказать углепластиковый диффузор за 2,3 тысячи долларов, титановый глушитель Akrapovic за 9,2 тысячи долларов или регулируемые пружины MTM с занижением до 35 миллиметров за 1,1 тысячи долларов.