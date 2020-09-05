Новые Audi RS6, RS7 и RS Q8 форсировали до 1001 силы и 1250 Нм

На первом уровне модернизация ограничивается перепрограммированием электронного блока управлением и настройкой топливной системы, на последующих необходима замена впускной и выпускной системы, а также турбонагнетателей.

Доработки не дешёвые: Stage I с форсировкой до 787 сил и 1030 Нм стоит 11 тысяч долларов (829 тысяч рублей), Stage II (810 сил и 1060 Нм) — 15,8 тысячи долларов (1,19 миллиона рублей), Stage III (963 силы и 1250 Нм) — 30 тысяч долларов (2,26 миллиона рублей), а прокачать до 1001 лошадиной силы RS6 Avant, RS7 Sportback или RS Q8 стоит около 44 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).