Британские страховщики подняли цены для автовладельцев с именем Мохаммед

Британскому водителю с именем Мухаммед страховка автомобиля обойдет на 200-900 фунтов стерлингов дороже, чем владельцу машины с традиционным европейским именем. Столкнувшиеся с завышением цен жители уже назвали это «обыкновенным расизмом», пишет The Sun.

Издание провело собственное расследование и сравнило цены в 60 страховых компаниях. Выяснилось, что крупнейшие игроки рынка, такие как Admiral, Bell и M&S, сразу увеличивали стоимость полиса, как только имя владельца машины менялось на Мухаммед.

Например, чтобы застраховать Ford Focus 2007 года, человек с именем Джон Смит должен заплатить 1333 фунта стерлингов, а Мухамед Смит — 2252 фунта стерлингов. При этом на запрос о правомерности дифференциации цен из-за имени, главы страховых компаний ответили, что они ничего не нарушают.

Еще один автовладелец, Мухаммед Батт, сообщил, что страховая компания сначала озвучила ему одну цену, подумав, что его имя Сулейман. После того, как он сказал, что его зовут Мухаммед, цена выросла на 166 фунтов стерлингов.