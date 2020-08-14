Представлен премиум-кроссовер с твердотельной батареей

Пока же Mullen Technologies похвастаться нечем. Суперкар Dragonfly K50 (это омологированная для Штатов двухдверка Qiantu K50), который планировали собирать из машинокомплектов, поставляемых китайской Qiantu Motor, до сих пор не поступил в продажу. Возможно, от него вообще придется отказаться, ведь по меркам современных электромобилей он порядком устарел: пробег на одной зарядке — всего 380 километров по циклу NEDC, а мощность силовой установки — 435 лошадиных сил.

Новая стратегия Mullen предусматривает запуск нескольких электрических кроссоверов — и на роль первенца назначен MX-05. Вседорожник будут собирать на некоем уже существующем заводе, который Mullen Technologies собирается купить за 135 миллионов долларов, с использованием «зарекомендовавшей себя платформы», что позволит сократить время разработки моделей с четырех лет до двух. Особенностью MX-05 станет твердотельный аккумулятор на 150 киловатт-часов. Технология разработана китайской Linghang BOAO, и у Mullen есть эксклюзивные права на её использование в Соединенных Штатах.