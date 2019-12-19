Ограниченную версию Bentley Mulsanne посвятили Великобритании

Лимитированные «Мульсаны» можно заказать только в двух цвета, и оба они черные. Колер Onyx представляет собой смесь темно-синего с ещё более темными оттенками для придания глубины, а в альтернативный Black Velvet добавлен красный пигмент, чтобы получить оттенок близкий к черной вишне. Краска наносится вручную, после чего седаны украшают тонкой золотой линией, подчеркивающей обводы кузова.

Завершить облик спецверсии призваны 21-дюймовые колеса с 14 спицами и решетка радиатора серии Serenity с узором Double Diamond.