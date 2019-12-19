Ограниченную версию Bentley Mulsanne посвятили Великобритании

Лимитированные «Мульсаны» можно заказать только в двух цвета, и оба они черные. Колер Onyx представляет собой смесь темно-синего с ещё более темными оттенками для придания глубины, а в альтернативный Black Velvet добавлен красный пигмент, чтобы получить оттенок близкий к черной вишне. Краска наносится вручную, после чего седаны украшают тонкой золотой линией, подчеркивающей обводы кузова.
Завершить облик спецверсии призваны 21-дюймовые колеса с 14 спицами и решетка радиатора серии Serenity с узором Double Diamond.
Салон Bentley Limited Edition Mulsanne Extended Wheelbase отделан тончайшей кожей, металлическими и деревянными декоративными элементами. Символическое изображение архитектурного облика Лондона вышито на всех четырех сиденьях и нанесено на переднюю панель со стороны пассажира. Дополнительно седаны оборудованы накладками на пороги Mulliner из нержавеющей стали и специальным лампочками-проекторами в дверях.
Колесная база Bentley Mulsanne EWB на 250 миллиметров больше, чем у обычного седана. Модель оснащается V8 6.75 мощностью 512 сил (1020 Нм момента) и восьмидиапазонным автоматом ZF. С места до ста заднеприводный Mulsanne разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость — 296 километров в час.
В России цена на Bentley Mulsanne EWB начинается от 25 335 000 рублей.