Использование Apple CarPlay и Android Auto за рулем сравнили с употреблением алкоголя

Базовое время реакции водителя — одна секунда. При употреблении алкоголя (в Великобритании максимальной допустимый уровень составляет 0,8 промилле) этот показатель увеличился на 12 процентов, а при использовании систем Apple CarPlay и Android Auto на 57 и 53 процента соответственно.

При этом аналогичные системы с голосовым управлением не сильно улучшили ситуацию. В случае с Android Auto время реакции увеличилось на 30 процентов, а с Apple CarPlay — на 36 процентов. Управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, для сравнения, увеличило время реакции на 21 процент.