Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:10

Использование Apple CarPlay и Android Auto за рулем сравнили с употреблением алкоголя

Мультимедийные системы существенно снижают скорость реакции водителя на потенциальную опасность

Анастасия Дубина
По итогам проведенного исследования ученые из британской организации IAM Road Smart выяснили, что использование мультимедийных систем Apple CarPlay и Android Auto за рулем гораздо опаснее управления автомобилем в нетрезвом виде. Эксперты этой организации с 1995 года изучают безопасность дорожного движения.

Для проведения тестов ученые взяли симулятор настоящего автомобиля, Peugeot 3008, и сравнили увеличение времени реакции на условную «угрозу». Водитель во время управления автомобилем должен был как можно быстрее отреагировать на красную полоску, которая появлялась на экране — для этого нужно было дернуть за подрулевой переключатель.

Как увеличивалось время реакции водителя:
+12% — вождение в нетрезвом виде
+21% — вождение в состоянии наркотического опьянения
+27% — разговор по гарнитуре
+30% — голосовое управление Android Auto
+35% — написание текстовых сообщений
+36% — голосовое управление Apple CarPlay
+46% — разговор по телефону без гарнитуры
+53% — сенсорное управление Android Auto
+57% — сенсорное управление Apple CarPlay

Базовое время реакции водителя — одна секунда. При употреблении алкоголя (в Великобритании максимальной допустимый уровень составляет 0,8 промилле) этот показатель увеличился на 12 процентов, а при использовании систем Apple CarPlay и Android Auto на 57 и 53 процента соответственно.

При этом аналогичные системы с голосовым управлением не сильно улучшили ситуацию. В случае с Android Auto время реакции увеличилось на 30 процентов, а с Apple CarPlay — на 36 процентов. Управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, для сравнения, увеличило время реакции на 21 процент.

Кроме того, авторы исследования обратили внимание, что при использовании Apple CarPlay и Android Auto водители смещались во время движения где-то на полметра, даже не замечая этого.

Источник: IAM Road Smart