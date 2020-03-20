Использование Apple CarPlay и Android Auto за рулем сравнили с употреблением алкоголя

Для проведения тестов ученые взяли симулятор настоящего автомобиля, Peugeot 3008, и сравнили увеличение времени реакции на условную «угрозу». Водитель во время управления автомобилем должен был как можно быстрее отреагировать на красную полоску, которая появлялась на экране — для этого нужно было дернуть за подрулевой переключатель.
Базовое время реакции водителя — одна секунда. При употреблении алкоголя (в Великобритании максимальной допустимый уровень составляет 0,8 промилле) этот показатель увеличился на 12 процентов, а при использовании систем Apple CarPlay и Android Auto на 57 и 53 процента соответственно.
При этом аналогичные системы с голосовым управлением не сильно улучшили ситуацию. В случае с Android Auto время реакции увеличилось на 30 процентов, а с Apple CarPlay — на 36 процентов. Управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, для сравнения, увеличило время реакции на 21 процент.
Кроме того, авторы исследования обратили внимание, что при использовании Apple CarPlay и Android Auto водители смещались во время движения где-то на полметра, даже не замечая этого.